Canal Extremadura y Badajoz

Canal Extremadura ha dispensado a Badajoz un trato discriminatorio en esta Semana Santa. Jerez de los Caballeros, Mérida, Cáceres, Plasencia han sido las protagonistas. No ... soy nada chauvinista. Entusiasta de Cáceres, donde estudié, para mí no hay otra iglesia como La Preciosa Sangre.

El domingo de Ramos, la televisión regional lo hizo bien con la procesión de La Borriquita. Con eso ya cumplió. El jueves nos ha aburrido con el Cristo Negro de Cáceres, media hora con la fachada de la Concatedral, horas antes de que saliera la procesión. En Plasencia quedó precioso un portador de un paso, masticando chicle... eso no se enfoca. De todas estas cofradías, los locutores sabían pelos y señales. De Badajoz deben saber muy poco. Yo me quedaría con El Cristo de la Espina, El Santo Entierro y el Descendimiento. El Cristo de la Espina tiene un momento especial, ante la Ermita de la Soledad, cuando canta el coro Voces Corales, ahora que andamos tan escasos de música sacra; no ha salido nada. Una pizca de la procesión de La Virgen de La Soledad y otra del Cristo Yacente, que es de una cofradía creada a principios del siglo XVII y donde procesiona La Virgen de Las Lágrimas; connotaciones familiares aparte, mi padre iba detrás como fiscal jefe, es la primera patrona de Badajoz. Nadie niega el mérito de la Semana Santa de Jerez de los Caballeros, pero su Descendimiento, con esas imágenes que parecen de plástico, es una malísima copia del nuestro, que quiso comprar una cofradía de Sevilla. Lo peor del caso es que Canal Extremadura lo sostenemos los pacenses con nuestros impuestos, pero aquí no hay nada nuevo; es la historia de siempre.