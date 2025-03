Comenta Compartir

Respondo con esta carta a la reciente de Antonia Márquez Anguita. No encuentro los insultos y mentiras. La política es el eterno rifirrafe, desde que ... Cicerón dijera «quosque tandem abutere Catilina...» le pide que no abuse más de la paciencia. A Joaquín Costa, padre del regeneracionismo, le decían que tenía los pies caprinos... el caso es meter el aguijón por donde se pueda. Del numerito de Sánchez, que se iba pero no se fue, en eso estaba pensando, solo se salva el discurso posterior de Núñez Feijóo, de una claridad y contendencia encomiables. Por favor, un esfuerzo por olvidar lo que pasó en España hace tantos años. La Falange no fue pacifista, pero los otros, en el ambiente enrarecido de Madrid después de ganar las elecciones el Frente Popular, tampoco se quedaron atrás. A mi tío, oveja negra de la familia, arrinconado en una calle oscura por dos individuos, le salvó llevar encima el carnet de la FUE, sindicato universitario de izquierdas. Rompió con ellos para siempre. Si tiene usted valor, vea en Google las fotos de la matanza de Granja de Torrehermosa. Niña de tres años, sin bragas. Mujer joven desnuda. Estas fotos las vio mi madre en una revista alemana de la época. Anciana de 70 años asesinada con las sirvientas que la acompañaban. Costurera con su hiijita de once años. Así hasta 17 muertos de una familia muy querida por mí. Descansen en paz.

