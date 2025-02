Vox y el cambio climático

Comenta Compartir

Antonio Elorza, en un reciente artículo en HOY, empareja a Vox con Podemos como antisistemas. Será porque se caen por los lados, Podemos mucho más ... que Vox que –perdonen el mal chiste– no puede ser más sistemático. No hay que negar el cambio climático, pero sí reconocer que el clima es un sistema dinámico y lleva cambiando desde que el mundo es mundo. Lo malo es meter todo en el mismo saco, afirmar que ciertos fenómenos son producto del cambio, cuando son de siempre. Venecia y Cádiz, zonas de abrasión marítima, el mar gana terreno a la tierra; en los Países Bajos, todo lo contrario. Recuerdo una tarde de Navidad, hace muchos años, de un calor bochornoso, hoy: cambio climático seguro o una feria de San Juan que daban ganas de cantar villancicos, hoy: más de lo mismo. Un gobierno regional, del color que sea, qué puede hacer contra el cambio climático. Sacrificar vacas y ovejas por las emisiones de metano, algo que está por comprobar. Cerrar centrales nucleares, que no emiten gases de efecto invernadero, pero dejan residuos que duran muchos años. Prohibir insecticidas, y que los agricultores no cojan ni un tomate sano. Suma y sigue. Si a un gobierno nacional ya le resulta difícil, a uno regional no digamos. El mar sube de temperatura, debe ser que los hielos del Ártico llegan aquí derretidos y el deshielo debe ser muy grande para hacer subir el nivel del mar, que ocupa la mayor parte del globo terráqueo. Alarmismo general convertido en mamandurrias para los que están sacando al cambio climático sustanciosos beneficios, como la niña sueca, que ya tiene su vida resuelta.

Temas

Cartas a la directora