Triste España, sin ventura

Tomo prestada la cita de Juan del Enzina. Triste, y sin arreglo. Un grupo de personas se reúnen en Gijón ante el monumento de los ... Héroes de Simancas, para cantar el 'Cara al sol' brazo en alto. Crimen de lesa majestad. Hace unos días lo comentaron en el programa 'Al rojo vivo', que ya sabemos de qué pie cojea. Para el periodista Antonio Maestre, de Podemos, la ley de Memoria Democrática no se aplica. De sus palabras se deduce que eso puede considerarse un delito, porque no respeta a los represaliados por el franquismo y que no se les sanciona. Si un grupo se reúne para cantar la 'Internacional' puño en alto, se supone que no pasa nada, están en su derecho. Si esto es así, estamos en una dictadura de izquierdas donde el derecho a la manifestación es solo para un bando. Para los que se pasean con la bandera republicana, no deber haber ninguna ley, porque no les pasa nada. De los cinco muertos de mi familia, algunos de forma horripilante, no se abrieron las fosas para tratar de recuperarlos. Poco le importaría al que van a matar un panteón de mármol de Carrara para sus huesos; como si lo tiran a una cuneta.

Cartas al director