'Spain is different'. La frase se atribuye a Manuel Fraga Iribarne. Propaganda del turismo. Sol, playas, paellas, sangrías. Por desgracia, España sigue siendo diferente, pero en otro sentido. El secesionismo exacerbado, que no es nuevo, pero ahora, una concesión encima de otra, es difícil ... saber cómo va a acabar;en todo caso, en un gran conflicto. Rovira ya ha vuelto pidiendo a gritos la independencia. Puigdemont lo tiene más difícil. No está amnistiado del todo, una conexión con Putin que está por demostrar y malversación de fondos. El Supremo recurre la Amnistía al Constitucional porque el 1-O fue un «golpe de estado» y «repugna la igualdad ante la ley». Nada más distante del mundo civilizado y más parecido a una república bananera, que un gobierno agarrado por las partes nobles, que diría el Forges, por un prófugo de la justicia que huyó en el maletero de un coche pero, desde la distancia, rige el destino de España.

Cartas a la directora