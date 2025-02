El 'show' de Ana García Obregón

Comenta Compartir

El tema de los niños comprados, vamos a llamar a las cosas por su nombre, es espinoso. Hay adopciones legales, si las posibilidades de la propia gestación son nulas, pero a edades tempranas. En el caso de Ana García Obregón, una carrera artística que se ... ha reducido a picotear aquí y allá, enseñar canalillo cuando el guion lo exigía, le da todos los derechos, el de vender la exclusiva, bien claro lo pone la portada de la revista, y sacarse una pasta gansa. Con eso comprará la leche maternizada, dodotis, etc. Cuando ese niño cumpla doce años, ella tendrá ochenta, y habrá que afrontar después una adolescencia, como las de ahora, en mi época del primer tortazo te vestían de torero y no es que me parezca bien, pero tampoco lo de ahora. Es muy lamentable la muerte de su hijo legítimo, pero no justifica la manipulación de un bebé, que no puede defenderse. Le deseo suerte, porque la va a necesitar.

Cartas a la directora