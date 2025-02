Comenta Compartir

La satanización de los jóvenes taurinos, así se expresa un taurino en Google, utilizando una palabra un poco fuerte. Aparte de fuerte, poco realista, porque ... son muy pocos. Que sepamos, nadie los ataca ni insulta. Eso ocurre cuando un grupo de antitaurinos aparece en una corrida y les llaman de todo menos bonitos. Es poco realista también, porque este señor empareja los toros con el fútbol. Llevamos un verdadero bombardeo mediático con el caso Negreira, mientras los toros no aparecen ni de casualidad. Decir que en el fútbol, como en los toros, no hay relevo generacional, es una deformación de la realidad. Según este señor, los jóvenes deberían leer a Galdós y a García Lorca, y conocer a Lagartijo o Belmonte. Todavía hay clases, por favor. No comparemos a dos escritores de altura con dos toreros. Pero a la tauromaquia, lo dirán ellos, se la considera arte y cultura. Dejémoslo en tradición. Lo otro le queda demasiado grande.

Cartas a la directora