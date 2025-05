Puntualizaciones

Comenta Compartir

En respuesta a la carta de Antonia Márquez Anguita a HOY hace unos días, se le puede decir que ese espectáculo indigno es el de ... Begoña Gómez de Sánchez, que imparte masters en la Universidad Complutense, cuando le falta el doctorado, y hasta la licenciatura, ha hecho un curso se secretariado o similar. Yo no puedo usar toga con birrete, porque no soy doctora. Luego, señora Márquez Anguita, claro que hay caso y no se entiende como el rector de la Universidad Complutense lo permite, aparte de, en otro capítulo, su implicación en el 'caso Koldo'. Muy loable por su parte citar a una serie de políticos de la transición, Felipe González, y otros socialistas, a Leguina y Redondo los han expulsado del partido, han dicho pestes del socialismo actual, pero de esa lista, tenga la bondad de sacar a Santiago Carrillo, embadurnado de sangre hasta el codo por la matanza de Paracuellos.

