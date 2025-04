Paco Rabal en Mérida

Comenta Compartir

Leo con gusto las efemérides de de Javier Mendoza en HOY. Me recuerdan mi juventud, cuando mis hijos eran pequeños, esas cosas. Pero ha tenido ... un 'lapsus mentis', muy divertido por cierto. «El escritor Francisco 'Paco' Rabal que no vino a hablar de su libro como quiso hacer con Mercedes Milá». Fue Francisco Umbral el que se enfadó muchísimo en el programa de la Milá, que pensaba que lo controlaba todo, y al final la controlaron a ella. Hace poco he visto el vídeo en el programa 'Viaje al centro de la tele'. Umbral, como Cela en ocasiones, tenía esas salidas de tono. En cuanto a Montserrat Caballé, el gamberro, dicho cariñosamente, de Tip, la imitó en el programa de Luis del Olmo. La imitó cantando la canción de Víctor Manuel «el abuelo fue picadooooor» y el teatro se vino abajo, según él, no se sabe si por el alarido o por la oronda fisonomía de la soprano. Y después, en la realidad, se hundieron las gradas donde estaba sentada, haciendo realidad, en parte, la gamberrada de Tip. Una pena que se acaben las efemérides; lo paso bien y aprendo; el 'utile dulci' que decía Horacio.

Cartas a la directora