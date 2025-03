Nombres antiguos y actuales en Badajoz

Comenta Compartir

Estoy de acuerdo con el artículo de Paula Venera de que Simago o Los Cabezones de Badajoz seguirán llamándose así. Al Hospital Universitario muchos le ... seguimos llamando Infanta. Suele elegirse la opción más breve, calle Granados por Menéndez Valdés, Mesones por San Pedro de Alcántara. En mi familia nunca dijimos Arias Montano, donde yo nací, sino calle de la Sal. Si a la Plaza de España se le llama San Juan, no es por la Catedral, sino porque era el antiguo Campo de San Juan como en Puerta Palma el Campo de la Cruz. El Pirulo –qué diseño más horroroso–, seguirá llamándose así para los restos; hubo una época en que se llamó el Ciripolen, por aquel crecepelo que, como era de esperar, no tuvo éxito. Cinco años estudiando en Cáceres y aún no sé cómo se llama 'la calle de los bares', donde nos reuníamos los de Letras, y los de Derecho, que eran más escogidos, iban a otros bares. Quiero puntualizar la cronología de Galerías Preciados. A principios de los 60 ya estaba en la esquina entre Francisco Pizarro y Muñoz Torrero. Su famosa 'venta post-balance' ahora serían rebajas de enero. Cambió la ubicación en 1973, al inaugurarse el edificio grande, en el llamado 'roto' y había que llegar sorteando pedruscos. Eran las primeras escaleras mecánicas de Extremadura e incluso había empleados para evitar que la gente se cayera. Fue cuando vimos en el cielo de Badajoz el zeppelin gris con el logotipo «GP».

Temas

Cartas a la directora