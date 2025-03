Literatura y política

Comenta Compartir

Veo en televisión un montaje sobre una obra de García Lorca, perteneciente, cómo no, a la izquierda más conspicua. García Lorca nunca fue de izquierdas. ... Colaboró con las Misiones Pedagógicas con su grupo de teatro La Barraca, llevando el Teatro Nacional a los pueblos. Aunque el uniforme era un mono, debajo camisa y corbata. Ahí queda todo. Queipo de Llano, cuando ordenó su fusilamiento, alegó el daño que había hecho con sus versos. Mentira. Sentía una aversión folklórica hacia la Guardia Civil, cuyo centenario Franco prohibió celebrar, por su fidelidad a la República. No habrá habido una docencia más contaminada por la política que la de Joaquín de Entrambasaguas. Para él, la Sierra de Madrid era de izquierdas, porque a la Generación del 27 le gustaba mucho. Incluyó en el grupo, de dónde lo sacaría, a Miguel Hernández. Vicente Aleixandre era primo de mi padre. Al acabar la Guerra Civil, mi abuela le negó el saludo por sus ideas políticas. Craso error. Aleixandre supo llevarse bien con la República, que le proporcionó un transporte para pasar el verano del 36 en su chalet de Miraflores de la Sierra. Escribió algo en la revista 'El Mono Azul', sería para quedar bien. Después supo llevarse divinamente con la Dictadura. En el entierro de la abuela, tío Vicente coincidió con el General Moscardó. No es que las dos Españas, en 1951, empezaran a reconciliarse; es que eran lo mismo.

