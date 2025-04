Comenta Compartir

El Vaticano confirma que la beatificación de Isabel la Católica sigue en marcha. Ellos sabrán, porque siglos ha habido de sobra a tal efecto. Los ... méritos de la buena señora no acaban de verse. Cuando financió el viaje de Colón no podía ser a un sitio desconocido, sino establecer una ruta por mar hasta las Indias y organizar el mercado de las especias y era lo único que le interesaba, una fuente segura de ingresos. Se sabía que Portugal pretendía lo mismo, pero bajando por el Atlántico hasta el Cuerno de África. En la Edad Media la comida debía estar muy sosa, porque las especias y el consiguiente mercado eran lo más importante. Las Cruzadas no se organizaron para rescatar los Santos Lugares, lo mismo daba que estuvieran en manos de los árabes que de los chinos, sino porque allí había especias, gran motor, como se ve, de la Historia. Es de esperar que El Vaticano le perdone a la reina la expulsión, injusta y arbitraria, de los judíos, en 1492, bien aleccionada por el cardenal Cisneros. No hacían ningún mal, aportaban cultura. Y para no ser menos que en otros países de Europa, igual de humanitarios. se crea la Santa Inquisición, que de santa tenía bien poco. El no ser cristiano viejo era un estigma con el que cargaron Santa Teresa de Jesús y Góngora, por ejemplo. Mal lo hubieran pasado mis hijos, que se llaman Castaño y García de Pruneda. Los apellidos procedentes de vegetales, Pruneda significa bosque de ciruelo, junto con otros muchos, como nombres de ciudades, eran de origen judío. Sobre este tema escribió Cervantes su disparatado 'Retablo de las maravillas', por el recurso literario del «engaño a los ojos». Los judíos no quisieron desvincularse de España, de su cultura. Menéndez Pidal tuvo la sospecha de la existencia de un Romancero sefardí y acertó. Menos mal que el Santo Oficio, aunque inactivo, se había abolido en el siglo XIX.

