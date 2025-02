La incorrección linguística

Comenta Compartir

Es normal que el español haya evolucionado. Son muchos siglos, desde el superestrato que dejaron en la lengua dominante las lenguas prerromanas: celta, ibero tarteso, etc. Más el superestrato árabe, un número muy considerable de palabras, todas las precedidas por el prefijo «al-» son de ... origen árabe. Todo esto influye en el latín vulgar que trajeron los colonos a las provincias del imperio, como la Hispania. Después vendrán los primeros balbuceos del español en las Glosas Emilianenses y Silenses. En la segunda mitad del siglo XX hay importantes innovaciones, y no todas buenas. Es el uso lo que hace cambiar la lengua, nadie dirá cubalibre en vez de cubata, el sufijo «-ata» se impone. Escuchamos a Isabel Díaz Ayuso: esto no va de política o de gobierno, o algo así. Yolanda Díaz la sigue en la misma línea. Se puede ir de compras o de paseo, pero no sustituirlo por «se trata de». Y lo malo es que tanta expresión ha venido para quedarse. Decía Lázaro Carreter que «carroza» o «carrozón» por vejestorio iban a quedarse, no fue así. Ricardo Senabre nos dijo que no se dice «a nivel de» sino «en el nivel de» o «en base a» sino «con base en». Cada lengua tiene sus construcciones sintácticas; lo malo son las que lo empobrecen.

Cartas a la directora