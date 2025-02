La fiesta de los toros se hunde

Comenta Compartir

Movistar ha cerrado su canal taurino. Si no hay abonados, el canal resulta deficitario. Surge Onetoro que, al decir de los taurinos, no ofrece lo mismo. Menos retransmisiones en directo y mucho refrito de corridas antiguas, películas o series taurinas. Veremos cuánto dura, todo depende ... de la rentabilidad. De la rentabilidad depende la Feria Taurina de Zafra, que ha tenido, siendo un gran referente taurino, una asistencia irrisoria. Esa ha sido la tónica del verano, quitando la despedida de El Juli, como era de esperar. No se ha llenado una plaza. En las fichas de las corridas se estira penosamente la asistencia, «más de dos tercios», «casi media entrada». Mientras, se repite la asistencia a la Feria de San Isidro, más de 26.000 personas que, repartidas entre tantos días y en una plaza de gran aforo como Las Ventas, tampoco es para tirar cohetes. En la primera novillada de la Feria del Pilar, un tercio de entrada. Si a los empresarios no les salen las cuentas, y al final es lo importante, la «fiesta» se hunde.

Cartas a la directora