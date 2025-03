La Falange y la Guardia de Asalto

Comenta Compartir

Fueron tal para cual, en cuanto a violencia. José Antonio, en el Teatro de la Comedia, defendió el uso de los puños y las pistolas, ... por España. Quiso erigirse en salvador de la patria y sus cachorros tomaron buena nota de sus palabras. La Guardia de Asalto, escorada «a nativitate» hacia la izquierda, no en vano se creó en 1932, fue un cuerpo represor de especial virulencia. El 14 de abril de 1936 se celebraba en La Castellana el aniversario de la II República. Al teniente de la Guardia Civil de Los Ángeles, lo mató la Guardia de Asalto por apuntar a Azaña con su arma. Nunca se comprobó. Su entierro, en el cementerio del Este, ahora de la Almudena, fue una batalla entre las tumbas, entre falangistas y guardias de asalto. Uno de ellos mató a Andrés Sáenz de Heredia, primo de José Antonio. Por la mañana, el ministro de la Guerra llamó a mi abuelo paterno, coronel con mando en el cuartel de la Montaña, para que prohibiera la asistencia al entierro de los oficiales del cuartel. Ante la imposibilidad de una prohibición expresa, organizó una conferencia a la que no fue nadie. La destitución fue inmediata. Gracias a eso no fue un cadáver más en el patio del cuartel, sembrado de oficiales al principio de la contienda. Los falangistas tenían que vengar la muerte del primo de José Antonio. Con nocturnidad y alevosía mataron al teniente de la Guardia de Asalto Castillo. La Guardia de Asalto, a su vez, mató a Calvo Sotelo, aunque el objetivo era Gil Robles. Falange y Guardia de Asalto escenificaron un preludio de lo que iba a venir después. Qué consiguieron con esas muertes: absolutamente nada.

Temas

Cartas a la directora