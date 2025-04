La deformación de la Historia

Comenta Compartir

Oigo en Radio Nacional las consecuencias derivadas de la Constitución de 1978, para las generaciones posteriores. Educación, Universidad, becas... todo lo que no hubo hasta ... entonces. España arrastra la historia constitucional más azarosa del mundo civilizado, con la de 1978 son siete desde la de 1812 y alguna ha debido durar dos telediarios. Pero da la sensación, por lo que he oído en la radio, de que España, hasta entonces, estaba en un estado de atraso lamentable. El despegue económico fue en los 60. Sí, con Franco, aunque a algunos les cueste mucho reconocerlo. Los primeros electrodomésticos, el Seat 600, tan solicitado que había que apuntarse. Las becas, incluso las becas salario con las que estudiaron muchos de mis compañeros. Las universidades laborales eran internados de lujo. En Cáceres, la única piscina climatizada estaba en la Universidad Laboral. Esto es lo que había antes del 78. Se quiere sustituir, en la Constitución, la palabra «disminuido» por «discapacitado». Cuestión de palabras, la discapacidad es una disminución de las facultades, pero «disminuido» es palabra tan oprobiosa que hay que suprimirla ya mismo. Es de esperar, y ya no es cuestión de palabras, que no metan la tijera en los aspectos más esenciales. Que Dios nos coja confesados.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Cartas al director