¿Una calle para Miguel Pascual?

Sacerdote, músico, director del Orfeón, que ensayaba en el malhadado edificio del seminario antiguo, convertido en no se sabe qué. En un ensayo escuché la ... voz espléndida de Carlos Carapeto cantando el 'Fiel espada triunfadora'. En el Colegio del Santo Ángel organizó una función de Navidad, maravillosa. Era el nacimiento, con villancicos compuestos por él, escenificados. Ángeles dialogando con pastores o el pasaje del ciego, cuando le da unas naranjas a la Virgen para su Niño y recupera la vista. La compañera que hacía de ciego, pobrecita, murió hace años. El colofón fue un villancico con un coro inmenso 'Paz al hombre, gloria a Dios'. No podía faltar el sainete, en nada envidiaba a los de Arniches, de Antonio García Oriozabala. Me pregunto si don Miguel y don Antonio tienen una calle en Badajoz. El callejero es un puro disparate; ni están todos los que son, ni son todos los que están.

