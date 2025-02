Comenta Compartir

Vamos a partir de la base de que todo lo que se representa en el Teatro Romano de Mérida es bueno por definición. Más despacio. ... El ballet 'Dido y Eneas', como tal, puede ser muy bueno, pero puede ser, en lugar de su historia, la de Pepito y Juanita para un público. 'La Eneida' es un libro de rara lectura, que no conoce el conflicto amoroso y puede conocer el trágico final, pero no su origen. Eneas llega a Cartago y se enamora de la reina Dido. La Fama es un pajarraco indeseable, que se sube a las torres, se entera de todo y después se lo cacarea a los dioses. Cuando Eneas comprende que debe marcharse, cumplir su «fatum» o destino, Dido le ruega que se quede: «Per inceptos hymaeneos...». Qué fácil resulta traducir a Virgilio, en este caso el Canto IV de la Eneida, al lado de Horacio o Tito Livio. Dido le pide que recuerde los primeros encuentros amorosos en la cueva, Eneas se marcha, Dido se suicida y su hermana pronuncia esa frase lapidaria: «Somnus soror mortis», el sueño es hermano de la muerte. Hace años, en la Alcazaba de Mérida, se hizo un homenaje a Monteverdi, con su ópera 'Orfeo y Euridice' y algunos madrigales. Tan difícil sería ver representada la ópera 'Dido y Eneas'. Creo que me quedaré con las ganas, como escuchar en directo el 'Judas Machabeus' o el 'Ester' de Händel.

