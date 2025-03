A Antonia Márquez Anguita

Comenta Compartir

Escribía recientemente una carta a la directora Antonia Márquez Anguita sobre el chiringuito de Vox. Conste que estoy en contra de la extrema derecha. Fue ... el peor enemigo de la transición democrática. La izquierda entendió que no había más camino que la monarquía. Surgieron los «republicanos de don Juan Carlos» e incluso Carrillo acuñó el término de «monarquicano». Ya se podía haber quedado en Rusia. Fue el responsable de la matanza de Paracuellos, que para usted será un cuento chino, pero lo recoge la historiografía marxista, Paul Preston o Hugh Thomas. Si Vox, según usted, era innecesario en el escenario político actual, dígame qué falta hacía el «totum revolutum» de Sumar. Los espejos deformantes de 'Luces de bohemia', de Valle Inclán, han entrado en el Congreso, convirtiéndolo en un esperpento. Una ley como el «solo sí es sí», debe estar hecha con los pies, consigue lo contrario de lo que se proponía. La ley Trans ha conseguido resultados que serían de chiste, si no se tratara de algo tan serio. A este paso, y si Dios no lo remedia, España acabará convertida en el chiringuito de Georgie Dann.

Cartas a la directora