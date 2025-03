Andrés Trapiello y El Quijote

Comenta Compartir

Afirma Andrés Trapiello que los españoles no entienden el Quijote, los extranjeros sí, porque lo leen traducido. Toma castaña. Que no lean la edición monumental ... de Francisco Rico –confieso que no la he terminado–, vale. Pero una edición más sencilla, con menos aparato crítico, como la de Jhon van Alley en Cátedra, no creo que ofrezca ninguna dificultad. Luego ha emprendido la ardua labor de traducirlo al español actual. La edición es a doble página, en una el texto original, en otra la traducción. Como el método Assimil para aprender inglés, en versión, desternillante, de Gila Palabras como «bacía» utensilio de barbero en desuso, no se puede traducir por jofaina, porque no es lo mismo. Espido Freire –aquí das una patada y salen veinte cervantistas–, opina sobre las mujeres del Quijote. Todas salen muy bien paradas, obviando cuidadosamente la broma espantosa que le gastaron al caballero Mari Tornes y la hija del ventero. Don Quijote, según Espido Freire, dignifica a las mozas del partido, o del tránsito, cómo decía mi padre, que se partía de risa con este pasaje, al llamarlas «doncellas» y son las prostitutas las que se parten de risa al oírse llamar por nombre tan ajeno a su oficio. ¿Dónde ve la dignificación Espido Freire?, no se sabe. Cómo diría mi madre, hasta los gatos quieren zapatos.

Cartas a la directora