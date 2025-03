Comenta Compartir

La anacrónica Muface, así la llama Inmaculada Chacón en una reciente carta a HOY. Fue una creación más de Franco y sus ministros. Junto con ... la Seguridad Social, la ONCE, los pantanos, aunque estos son políticamente incorrectos porque, para los ecologistas, cómo no, retienen el agua. También construyó muchísimas viviendas sociales y ayudó a las cooperativas de viviendas de la clase media. Ayudas, en una palabra. El despegue económico de los 60, los primeros electrodomésticos o los Seiscientos, para los que había que apuntarse y se adjudicaban por riguroso orden. Sí, estoy hablando de Franco, le ruego que no me lapide. La Mutualidad Judiacial e Isfas son intocables; la razón, no se sabe. Pero en Muface entran, aparte de altos cargos, los administrativos que atienden al público o cumplen otras funciones. Suprimir Muface supone aumentar considerablemente el colapso que ya sufre la Seguridad Social. Centros de salud, de especialidades, quirófanos... no hay infraestructuras ni personal para absorber una contigente tan numeroso.Un poco de sentido común, nunca viene mal.

Temas

Cartas a la directora