A mi amigo Mateo Giralt

Toros aparte, Mateo Giralt y yo somos amigos. Ganas me dan de aprovechar para hablar del verano taurino, pero no es la ocasión. La matanza ... en la plaza de toros de Badajoz, toreando a los rojos, con señoritas de mantilla, estoques, es una gran mentira. Como esos fotomontajes en que seminaristas, con sotana, beca y bonete, matan con metralletas. Aquí se une la crueldad atribuida a la derecha, con el odio ancestral a la Iglesia. Muñoz Seca pagó muy cara, tampoco hacía falta un motivo, la crítica a la ley del divorcio de la República en su obra 'Anacleto se divorcia', que recomiedo, porque es desternillante. En cuanto a Ortega y Gasset, suya es la frase de septiembre de 1931 «Delenda est monarchia». Pero la frase «no es esto, no es esto» se refiere a la matanza de Casas Viejas, en 1933, con el beneplácito de Casares Quiroga. Y Azaña, que dijo «disparad a la barriga». Menos mal que fue en el 'bienio blanco' y no en 'negro', el anterior, o sea, el de la CEDA. Muy de acuerdo con la carta de Mateo Giralt, en la guerra que mantuvo la izquierda, entre ellos. En Alcalá de Henares hay una fosa con miembros del POUM. Quizá no interese a la Memoria Histórica, después de todo, no son represaliados por la derecha.

Cartas a la directora