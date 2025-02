Acerca de Txapote

Comenta Compartir

Un año más recordamos la ejecución sumarísima de Miguel Ángel Blanco. ETA eligió al más vulnerable, el que no contaba con escolta, el que cometió ... el tremendo error de militar en un partido democrático. El pobre, más conocido después de muerto que vivo. Sánchez se indigna ante el grito viral «que te vote Txapote». Pudo evitarlo no pactando con Otegi una serie de prebendas penitenciarias para los etarras, entre otras, las competencias penitenciarias concedidas al País Vasco. Los daños colaterales de esa negativa... eso es harina de otro costal. Estaba atado de pies y manos, o renunciaba al sillón de sus entretelas, conseguido con pactos aquí y acullá, que avergonzarían a cualquiera, menos a él. Por no hablar de una reforma del Código Penal, que elimina el delito de sedición, antes del disparate del «solo sí es sí». Txapote vive ahora en un resort, con su pareja, celda amplia, piscina, gimnasio y permiso para recibir a quien quiera. Cuando pienso en mi residencia de Cáceres, una habitación y cuartos de baño compartidos, y era muy buena, para lo que había. Este es el premio a la virtud pero, aún pareciéndome escandaloso el trato recibido por ese asesino, si fuera para toda la vida, si no saliera de allí más que en la caja de pino... pero dentro de poco lo tendremos paseándose. Qué hará el PP si gana contra tanto desafuero, no se sabe; pero sí sabemos que es su obligación.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora