Acerca del 14 de agosto de 1936

Recordarlo todos los años para mí no tiene sentido. Es escarbar en la herida, para que no cierre. Después de todo, es lo que persigue ... la Memoria Histórica. No estoy de acuerdo con las palabras de Yagüe, estrategia de guerra, vale, pero se trataba de vidas humanas. A saber lo que habrían hecho los republicanos en su lugar. Se puede estar de acuerdo o no con la sublevación franquista, pero hay algo que resulta ya cansino: de República legalmente constituida nada, proclamada, que no es igual. En cuanto al número de represaliados en Badajoz, para Hugh Thomas, historiador marxista, serían unos 300. En su libro 'La Guerra Civil Española' dedica un capítulo a las torturas de los religiosos en Madrid; los curas que metieron en la jaula de los leones del zoo; la madre de un cura a la que obligaron a tragarse un crucifijo. Y ahora que aparecen de nuevo 'las Trece Rosas', a estas al menos las fusilaron; ya les hubiera gustado a las monjas con las que cometieron las mayores aberraciones. Aunque en Madrid la Pasionaria evitó muchas muertes, el número de monjas asesinadas es tremendo. En Badajoz la represión religiosa, si comparamos, es mucho menor; el padre Oraá, en un arco del Puente Viejo, el sochantre de la Catedral en el baluarte de la Trinidad y otro que murió en Vicálvaro. En el claustro de la Catedral de Badajoz hay una lápida con los nombres en latín de los curas asesinados en la provincia. Procedían en su mayoría de familias humildes, luego qué habrían hecho. No solo las madres de los represaliados llorarían las muertes de sus hijos. Es preferible la tapia de un cementerio a los horrores que cometieron con ellos. Estas también eran madres y esa hermosa lápida no les devolvería la vida.

