El aborto constitucional

El Gobierno socialista nos lleva de un disparate a otro. Reformar la Constitución es fácil, la de Estados Unidos, de 1787 lleva 27 enmiendas, la ... quinta, la más nombrada. Las leyes, ya se ha visto, se reforman a gusto del consumidor, o sea, del partido en el gobierno y al final el poder judicial representa muy poco, es aplicar las leyes que le han impuesto. Lo del aborto es algo muy serio. Los socialistas, de forma muy razonable, establecieron los tres supuestos para el aborto terapéutico. Pude haberme acogido, con un embarazo a los ocho meses de una cesárea. Pero pensé que ese niño no tenía culpa de los errores de sus padres y ahí lo tenemos, con 37 años. 'Nosotras parimos, nosotras decidimos', no se habrá visto mayor atrocidad. Vosotras copuláis a discreción y después os cargáis a un ser vivo, aunque sea del tamaño de una punta de alfiler. Para qué los anticonceptivos o las prácticas sexuales sin riesgo de embarazo. La madre no es dueña de la vida del 'nasciturus', pero dispone de él. Puede llevar el embarazo a término y luego dar al niño en adopción con el riesgo, eso sí, de envenenarlo por el rechazo fetal, si ese niño se convierte en su enemigo natural. Lo que nos espera con la Constitución, puestos a acumular despropósito; mejor no pensarlo.

Cartas al director