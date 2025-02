Afirmaciones gratuitas

Comenta Compartir

Laura Fernández, novelista y ganadora de algunos premios literarios, se despacha a su gusto, en una entrevista, acerca de 'El Quijote'. Empieza diciendo que es ... una novela moderna y posmoderna. La posmodernidad es como 'El capital' de Marx cuando yo estudiaba, todo el mundo hablaba de él, pero nadie lo había leído. 'El Quijote' no puede ser moderno y posmoderno, porque son conceptos antagónicos. La posmodernidad niega la utopía y nada más utópico que resucitar la caballería andante. La idea ni siquiera es de Cervantes, se inspiró en el 'Entremés de los romances', en que un campesino se vuelve loco leyendo el romancero y decide imitar a sus héroes. Podía haber escrito otra novela ejemplar, hasta la primera salida, pero vio que el personaje podía dar mucho de sí y decidió continuar. Laura Fernández dice que no está loco. Alonso Quijano se volvió loco leyendo libros de caballerías. como el campesino de los entremeses. Habla de «barroquismo». 'El Quijote' se adelanta al Barroco, sobre todo en cuanto al desengaño, frustración de expectativas y no es para menos, todas sus disparatadas empresas debían acabar mal. En la segunda parte, 1615, Cervantes irrumpe en el texto como personaje, protestando por la segunda parte publicada por el supuesto Avellaneda, podía ser incluso Lope de Vega, en 1614. En esta segunda parte se mezcla el narrador heterodiegético u omnisciente, en tercera persona, con el narrador homodiegético, en primera persona. Ricardo Senabre, con su habitual agudeza, vio aquí un haz de posibilidades infinitas, que abría paso a la novela moderna. Solo hace falta estudiar un poco y, sobre todo, no opinar de lo que no se sabe. De la física teórica que explicaba mi marido en la facultad, me pueden poner boca abajo, que no me sacan nada.

Cartas a la directora