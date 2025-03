Acerca de La Sexta

Comenta Compartir

Ver La Sexta, sobre todo el programa 'Al rojo vivo', puede ser un ejercicio de masoquismo. Siempre en la misma dirección, de forma abierta, sibilina, ... al final con el mismo resultado. No digamos cuando la pandemia, la gestión del gobierno fue magnífica por definición. Las consecuencias de unas vacunas improvisadas se están viendo ahora. Pero el tema de esta carta no es La Sexta, sino el tratamiento que han dado, en un programa especial, a la CEDA, como partido ultramontano. Después de proclamarse, que no elegirse, la Segunda República, se supone que, después de las cortes alfonsinas, conservadores y liberales, una república debe convocar elecciones y que el parlamento no va a ser cortijo del PSOE, tendrá que dar cabida a otros partidos. No debió convencer mucho el bienio reformista de Azaña, cuando en noviembre del 33 salió elegida la CEDA. Había motivos de peso. La matanza de Casas Viejas fue en 1932, con la connivencia de Azaña, «disparad a la barriga» y otras atrocidades como el fusilamiento de la embarazada Libertaria. No vamos a repetir las palabras de Ortega, que tanto esperaba de esa República. El desgaste de la izquierda fue tremendo, pero eso no impidió que al bienio de la CEDA le llamaran «bienio negro». Se supone que el anterior fue el blanco.

