Acerca del parque Ascensión

Es una pena que se pierda como zona verde el parque Ascensión de Badajoz, conocido también como parque del Conde. Aunque no es ni sombra ... de lo que era. Aparte de árboles raros, como la sequoia, quemada en un incendio, allí podían verse conejos, jinetas y todo tipo de bichos. Las eclaraciones de Vicente Sáenz, su único morador, no hay quien las crea. Su madre, que murió hace bastante más de once años, como afirma, no pudo firmar ese acuerdo con los promotores, de pagarle cuando el sector estuviera construido, porque ningún promotor construye en un terreno que no es suyo, sin un contrato de compraventa por medio. Luego Parque Ascensión debe estar vendido y el dinero repartido entre los herederos. Los que nos hemos criado en la carretera de Portugal, ahora avenida de Elvas, sentimos la nostalgia del paraíso perdido, de lo que se fue para no volver. La huerta de Trevijano era una finca de labor con plantaciones de frutales, una charca famosa por sus carpas y un precioso jardín de árboles de Júpiter. Ahora, la mitad la ocupan Jardines del Guadiana y la otra está por edificar. Se me hace raro ver el McDonalds donde antes estaba la casa. Hay que asumir lo irremediable, lo otro es un sufrimiento gratuito.

Cartas al director