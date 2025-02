Acerca de Humberto Delgado

Comenta Compartir

Me gustaría añadir algunas notas al magnífico reportaje del domingo de Natalia Reigadas, acerca del asesinato del general portugués Humberto Delgado y su secretaria. Mi ... padre, fiscal jefe de la Audiencia se hizo a un lado. A las autopsias asistió, como testigo, Manuel Ruiz, entonces teniente fiscal. Por el análisis de los huesos se supo que la secretaria había tenido dos hijos. Mi padre, acribillado a preguntas, contestaba siempre lo mismo: «Sé lo que viene en los periódicos y lo que me cuenta mi mujer». Mayo de 1974, entonces no pudo hacerse a un lado. El Gobierno portugués pidió el sumario de Humberto Delgado y Herrero Tejedor, fiscal jefe del Tribunal Supremo, le pidió a mi padre el sumario, depositado en el Juzgado de Olivenza, entonces cabeza de partido judicial. No fue nada fácil. Reunida en junta de gobierno, la Audiencia Provincial decidió –siempre hay una triquiñuela legal–, que un sumario no puede salir del juzgado donde está depositado. En la Audiencia Territorial de Cáceres pensaban lo mismo. Estaba plagada de rebotados del Tribunal de Orden Público, empezando por su presidente, Carlos Entrena, famoso por su dureza en el tribunal represor. Mi padre, temiendo que le robaran el sumario del despacho, hizo que lo llevaran a la vivienda del fiscal, en el último piso. Yo estaba estudiando fuera y no lo vi, pero mi madre me dijo que era más alto que la consola del salón. Poco a poco, las cosas iban cambiando en España.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora