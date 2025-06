Durante un tiempo, he visto esta cifra en Google con un fondo sombrío, tenebroso. Es el número de fallecidos a causa del covid durante los ... meses de confinamiento en 2020, en las residencias de Madrid. La cifra, aparte de ser monstruosa, no dice nada. Habría que desglosarla en las respectivas residencias y decir sus nombres.

Habría que preguntarse si tantos fallecidos no tenían familiares que se los llevaran a sus casas. El panorama era desolador. Se evitaría algo llevándolos a hospitales colapsados donde quedarían, caso de que los admitieran, aparcados horas y horas en un pasillo. Que las cosas no se hicieron bien, es muy posible. Pero no se puede cargar la mano siempre en la misma dirección: la Comunidad de Madrid en manos del Partido Popular.