La ocurrencia del alcalde de Badajoz

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, se ofrece, no compromete, atención al matiz, a erradicar el nenúfar sin firmar el convenio con la Confederación Hidrográfica ... del Guadiana, ni financiar la obra. Será por arte de magia. Es muy sencillo: el alcalde se sitúa en el puente viejo, en la parte de los garitones. Primero, en el que mira hacia aguas arriba; después, en el que mira hacia aguas abajo. Con una varita mágica pronuncia unas palabras, algo así como «Nenúfar, vete» o «Nenúfar no te queremos». Con una voz potente, por si el nenúfar no se da por enterado y al momento, el río queda mondo y lirondo, el agua tersa y brillante, como la recordamos. Vamos a dejarnos de tonterías, yo no, el alcalde. No piensa poner un céntimo para algo tan necesario: menos lo son Almossasa, Carnavales o Feria de San Juan, por no meterme en los toros, a los que la gente no va ni con las entradas regaladas, pero el cupo ya está pagado, donde no se escatiman cantidades de dinero enormes. Menos alharacas, pues; sobre todo porque nadie se las cree.

Cartas al director