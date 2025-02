Comenta Compartir

Es todo un fenómeno sociológico y su devoción un tremendo disparate. A San Antonio le rezaban las solteras para que les saliera un novio. Santa Rita era abogada de pleitos pobres. Pero, cuidado, se les respetaba. A este, no. Si alguien lo quiere en su ... casa, tiene que ser robado, regalado, nunca comprado y que no le falte la ramita de perejil. Hace años, en Carnavales, salía un San Judas Tadeo de lo más propio. A nadie se le ocurriría disfrazarse de otro santo. Ya en el Antiguo Testamento aparece Judas Machabeus, sobre el que compuso Händel un precioso oratorio. En los Evangelios, Judas Iscariote o Judas Mercator. He preguntado qué día es mejor para visitar Santiago de los Caballeros, en Cáceres, hoy que las iglesias permanecen cerradas y me han recomendado el día de San Judas Tadeo. En Badajoz, San Andrés. Es una pseudodevoción y muy interesada. Sé de alguien que llevó un décimo de lotería, le tocó y probó suerte por segunda vez, pero el santo debió pensar que con una vez ya había bastante. Esto no es religiosidad, sino una desvirtuación de la misma. La Iglesia no debería permitirlo.

Temas

Cartas a la directora