Juniors versus seniors

Comenta Compartir

Pedro Sánchez tenía tres años cuando murió Franco. La transición se la han contado. No solo la transición, sino la lucha de sus correligionarios hasta ... entonces .En 1965, López Aranguren, García Calvo y Tierno Galván fueron expulsados de la Universidad. En la Universidad de Extremadura, hablo de Cáceres, no había caballos, pero sí una policía social muy activa, un cuerpo en el que no había mujeres. Pasillos alfombrados de panfletos entre clase y clase y una convocatoria de huelga general en una tira impresa a ciclostyl que leíamos en los lavabos... el día de la huelga, la policía ya no podía entrar en los centros, pero veíamos la fila de grises apostados a lo largo de la valla de la facultad, ellos sabían tanto o más que nosotros. Este es el ambiente de los «seniors» y lo que los «juniors» se han perdido, porque les han dado el camino hecho. Ahora es fácil dedicarse a la política. Entonces, una ETA omnipresente y amenazante, convertía la política en profesión de alto riesgo. Alfonso Guerra debería tragarse sus propias palabras «Montesquieu ha muerto» que suponía reducir los tres poderes a uno, o «el que se mueva no sale en la foto», afirmación que suscita las más negras sospechas. Pero rectificar es de sabios y tanto Felipe González como él están de acuerdo en la deriva desastrosa del PSOE, vendido en cuerpo y alma a las exigencias del prófugo Puigdemont que tiene las llaves de la gobernabilidad. La amnistía es solo el comienzo; después, lo que haga falta.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Cartas al director