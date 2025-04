Adiós a Antonio Franco

Comenta Compartir

Como escribir sobre un ser querido cuando se acaba de ir, así casi sin despedirse y en silencio. Como hablar de alguien que deja un vacío tan inmenso que casi se hace irreal al mismo tiempo que duele tanto que te desgarra el alma.

Antonio, es el faro y guía de la Fundación. Y digo es porque aún no soy capaz de referirme a él en pasado. Es la cara amable que siempre está dispuesto a echarte una mano, a escucharte. Trabajador, buen compañero, excelente profesional y mejor padre y esposo.

Siempre en un discreto segundo plano nunca deja nada al azar.

Nuestra Familia de la Fundación Caja Extremadura vamos a echarte mucho de menos. Vamos a necesitar tiempo para acostumbrarnos a no verte, a no llamarte, a no reír contigo… o quizá, nunca seamos capaces de acostumbrarnos.

Desde el principio de tu enfermedad siempre hemos tenido la esperanza de que salieras triunfante. Y aunque has peleado hasta el final con todas tus fuerzas, querido Antonio no ha podido ser.

Allá donde estés seguiremos escuchando tus consejos y tus aportaciones como hacíamos en esas eternas reuniones, viajes y cientos de actos compartidos. Siempre estarás en cada uno de nuestros corazones. No te habrás ido del todo porque tu recuerdo y tu alma permanecerán eternos en nosotros.

Hasta siempre compañero y amigo.