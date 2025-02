El anticlericalismo en España

Comenta Compartir

En su artículo del 19-1, Felipe Traseira, muy bien documentado, cita la frase de Azaña «España ya no es católica». La Iglesia Católica se ... aparta de la pureza primitiva, de las humildes sandalias de Pedro el pescador, cuando confunde poder espiritual con poder temporal, o sea, económico. Comienza la llamada púrpura de los príncipes y la corrupción, la lucha por el poder. Algunas corruptelas, menores, se corrigen. Se instituye el celibato para que los curatos no se hereden de padres a hijos. En la literatura, hay ejemplos de curas nada ejemplares, en el 'Lazarillo de Tormes' o 'El Buscón' de Quevedo y muchos más. 'El Corbacho' o 'Reprobación del Amor Mundano' parece mentira que lo haya escrito el Arcipreste de Talavera. Sólo él se atreve con el dogma en 'La Cantiga de los Clérigos de Talavera', incluida en su 'Libro de buen amor', único ejemplo de poesía goliardesca española. La Inquisición es una institución macabra donde, si había que condenar a alguien a la hoguera, se le relegaba al brazo secular, porque la Iglesia no podía matar a nadie, aunque estuviera del todo de acuerdo. En 1873, en Madrid asesinaron a 17 frailes, por envenenar el agua de las fuentes públicas y provocar una epidemia de cólera. «Cura regalón», «Cura de misa y olla» son apelativos corrientes. Antes de estallar la Guerra Civil, ya se había desatado un odio visceral contra el clero. Si Dolores Ibárruri salvó a muchos conventos de Madrid, lo cierto es que los religiosos sufrieron la crueldad más encarnizada, como los curas que echaron a los leones de la Casa de Fieras y otras atrocidades; muchos provenían de familias humildes, pero estaban vendidos al enemigo; lo que hubieran hecho por los más desfavorecidos, eso no importaba.

Cartas a la directora