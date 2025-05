Infinito es infinito

Comenta Compartir

Mis hijos me han preguntado en varias ocasiones si existe un número mayor que infinito. Yo les he explicado que ningún número es mayor. «¿Y ... si le sumas uno?», me han vuelto a preguntar. El resultado continúa siendo infinito. «¿Y si lo multiplicas por infinito?», han insistido. Infinito también. Creo que he conseguido hacerles entender. Mis hijos tienen unos maestros a los que estoy infinitamente agradecida. A lo largo de la trayectoria escolar de nuestra familia en el C.E.I.P. Lope de Vega en Badajoz, que ya es larga, hemos tenido la enorme fortuna de contar con ellos. Han transmitido conocimientos a nuestros pequeños, lo han hecho con paciencia, cariño y respeto. Se han involucrado en los conflictos del aula, aportándoles herramientas para resolverlos. Nos han ayudado a inculcarles valores como el compromiso, la empatía, la perseverancia... Han llegado a conocerlos y les han ayudado a mejorar. Han atendido nuestros mensajes y solicitudes. Es por ello mi infinita gratitud.

Aquí viene mi dilema. Si mi agradecimiento ya sería infinito por su labor desarrollada en un contexto de normalidad, qué hay más que infinito para agradecer a estos docentes su esfuerzo diario en trasladar esa normalidad a las aulas, siendo toda la comunidad educativa consciente de que nada más lejos existe fuera de ellas. Han encontrado fuerza en y para nuestros hijos, han blindado sus aulas para ellos. Ahora soy yo la que no entiende. Hemos considerado buscar otro colegio. La gestión de este está haciendo muy difícil el día a día. Muchas familias somos las afectadas ya. Sin embargo, hemos decidido que, al igual que nuestros maestros han sacado fuerza de sus alumnos, nosotros vamos a sacarla de nuestros maestros. No es una muestra de apoyo a la mala gestión, es una forma de agradecer el saber hacer de nuestros docentes, es querer que ellos sigan siendo los maestros de nuestros hijos. Deseo que el nuestro vuelva a ser un colegio que no necesite desafiar a las matemáticas. Infinito es infinito, no hay un número mayor. Deseo que mi agradecimiento infinito sea suficiente, que la vida en nuestra comunidad educativa pueda colmarse con eso. Deseo humildad de quien puede dar un paso a un lado, deseo responsabilidad de quien la tiene. Deseo que nuestro colegio se iguale al resto: por sus docentes, por sus familias y, por supuesto, por sus alumnos, mis hijos.

Cartas al director