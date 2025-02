Imagínese que Larra se plantease hoy escribir su conocido 'Vuelva usted mañana'. Imagínese que el protagonista Monsieur Sans-délai en vez de peregrinar de negociado en negociado tuviese que hacer lo propio a través del teléfono, o en su ordenador contactando con un chatbot, ya ... que dicho negociado no contaría con sede física o sería inaccesible por necesitarse cita previa.

No, no duraría los seis meses que relataba 'El Pobrecito Hablador' en su escrito, sino que en un par de días ya estaría desesperado, aburrido y enfadado, y abandonaría su proyecto.

Porque es cierto que las tecnologías de comunicación nos han facilitado y agilizado muchas tareas y procedimientos, y también nos han ahorrado multitud de desplazamientos. Pero su abuso ha hecho que en muchas ocasiones sean la única vía posible de 'relación' con administraciones, bancos, aseguradoras, tiendas y hasta servicios médicos.

Y eso, a mi parecer, es un claro abuso. Supongo que usted también ha pasado muchas veces por la experiencia de llamar a un supuesto número de atención y que le haya salido una grabación «si quiere tal, pulse o diga uno; si quiere cual, pulse o diga dos; o pulse la famosa tecla almohadilla, que nunca encontramos…» Si lo consigues, entonces la misma voz te dice: «díganos brevemente el motivo de su llamada». Como conoces el percal, lo explicas en un castellano impecable, con todas sus jotas y sus eses, pero ¡quia! «Perdone, no le he entendido», responderá la maquinita.

Si te armas de paciencia y sigues todos los pasos, quizá tengas suerte y al final oigas, como quien descubre un oasis tras días de vagar por el desierto, una voz que dice: «le paso con uno de nuestros agentes». Chute de adrenalina, al fin hablaré con alguien a quien le podré explicar el asunto y podrá responder… Es una trampa cruel: al cabo de unos minutos de musiquita insoportable, la voz de nuevo: «todos nuestros agentes están ocupados. Por favor, vuelva a intentarlo pasados unos minutos. Pi, pi, pi, pi». Incrédula miras el móvil, te cabreas como una mona, y se te ocurren mil formas de despotricar.

Con los chatbots más desesperante aún: ´muñequito´ animado diciendo: «Hola, ¿en qué puedo ayudarte?» Lo explicas, y te da una respuesta estándar. No me sirve, le explico lo mismo de otro modo. Otra respuesta absurda, y así hasta que en bucle vuelves a la primera. Otra vez impotencia y ostracismo. Y qué me dicen de los bancos, donde tu historial, tu solvencia y tu honestidad, que era algo que una persona de tu oficina que te conocía podía acreditar, buscando la forma de ayudarte, ya no sirve. Un frío algoritmo calcula si eres digna de su atención, mirando números y sin posibilidad de réplica o matiz.

Igual que en muchos departamentos de las administraciones públicas, donde es imposible hablar con la persona adecuada para realizar la gestión que necesitamos, donde la necesaria cita previa en pandemia, parece haberse instalado para tranquilidad del funcionariado y ansiedad de la ciudadanía.

Incluso ha llegado a la atención médica, donde algunas aseguradoras de salud te 'tratan' en remoto a través de un chatbot. Solo falta que el diagnóstico sea del estilo «si le duele el costado, seguramente haya un recalentamiento de la placa base o la memoria RAM se está agotando. Apáguese y resetéese hasta que delete el dolor'.

Pero tranquilidad, que siempre estará la inteligencia artificial para mejorar o complicar más la vida humana.