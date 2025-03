A vueltas con la 'resistencia heroica'

Comenta Compartir

Imagine que camina por una calle solitaria. Aparece un individuo que se planta frente a usted y le exige la cartera y el reloj. No ... lleva armas a la vista, pero usted no sabe si guarda alguna en sus bolsillos. Percibe, sin que el otro diga nada, que de no acceder a lo que le ha ordenado, la podría emprender a golpes. Por tanto, le entrega sus pertenencias. ¿Se puede deducir que, puesto que no ha habido armas a la vista, ni golpes, ni amenazas explícitas, usted le ha entregado cartera y reloj por propia voluntad, porque usted es así de generoso?

Sería absurdo, claro. Imagine ahora que es usted una mujer, camina por la misma calle solitaria y aparece un individuo que le ordena que se desnude y abusa de usted. Tampoco hay armas a la vista ni se ejerce violencia ni hay amenazas explícitas. Pero usted sabe, o intuye al menos, que si grita o se opone, el individuo bien podría lesionarla gravemente y, además, lograr su propósito. ¿Alguien podría decir que usted iba por la calle con voluntad de mantener relaciones sexuales, con el primer individuo que se cruzase? Es de sentido común que no, ¿verdad? El pasado sábado celebramos el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres, por desgracia de máxima actualidad en la semana. Y, de nuevo, salió a colación el debate que existe en la UE sobre si para que exista violencia sexual es imprescindible el concurso de la fuerza o la amenaza expresa, o basta simplemente con que no exista consentimiento. Vamos, a vueltas con la famosa 'resistencia heroica' que, ilusamente, creíamos superada. Debería bastar, y así lo ha expresado el Supremo en varias sentencias, que la mujer no ofrezca espontáneamente su disposición a mantener un contacto sexual. Igual que en el robo, ni más ni menos. ¿Por qué se nos exige que pongamos en juego nuestra vida y al que sufre un robo no? Pero voy más allá, incluso si, inicialmente, la mujer ha mostrado su predisposición al contacto sexual, puede rechazarlo, por la razón que sea, en el último momento. Sí, como nos ha ocurrido a cualquiera de nosotros y nosotras en muchas circunstancias de nuestra vida cotidiana: estamos decididos a hacer algo pero, en el instante cumbre, optamos por no hacerlo. Algún neandertal todavía definiría a esa mujer como 'calientapollas' (con perdón), término despectivo y misógino que, en último extremo, justificaría el abuso, puesto que «ella se lo ha buscado» poniéndose en situación. ¿Cómo decidir entonces si ha habido o no consentimiento (sin llegar al absurdo de firmar un documento, pues incluso éste puede obtenerse por la fuerza o la intimidación) y evitar otra injusticia que sería dar por buena la acusación contra el hombre por el hecho de serlo, sin más consideraciones? Creo que ahora mismo existen protocolos, sobre todo en psicología forense, que pueden desvelar lo obvio: ninguna mujer tras una relación sexual consentida está en 'shock', angustiada y presa de un ataque de nervios. Es de cajón. Por tanto, vayamos al sentido común, a la humanidad, y a la ciencia, y dejémonos de debates sectarios como el de alguna exministra, ya que no hacen sino contaminar una ideología feminista que es diáfana en su enunciado: igualdad plena, total y efectiva entre hombres y mujeres, para hacer, decir y decidir. No hay más. Contra los bárbaros y bestias que matan mujeres todo nuestro repudio. Para las víctimas y sus familias todo nuestro cariño, apoyo y recuerdo.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión