Votar con miedo

En este país, cada vez más parecido a un episodio de Black Mirror, la política ha dejado de ir de ideología, de gestión, de propuestas ... o de visión. Ahora va de emociones primarias. De miedo, básicamente. Del miedo como producto electoral estrella. Porque si algo une hoy a los grandes partidos es que ninguno tiene programa, pero todos tienen espantajos que agitar. Lo llaman «movilización del electorado». Yo lo llamo manipulación emocional. ¿Programas? ¿Debate de fondo? ¿Acuerdos serios? No, gracias. Aquí se vota por miedo al otro: miedo al «comunismo», miedo al «fascismo», miedo a que nos quiten el idioma, a que nos impongan otro, a que rompan España, a que nos devuelvan al pasado. Se vota por rabia, por rechazo, por impulso defensivo. Es un sistema que no ilusiona, pero asusta lo suficiente como para seguir funcionando. Pero la política va a lo suyo. Los partidos solo quieren ganar la próxima elección. Lo de gobernar después, ya si eso. Y en ese camino, todo vale: sembrar odio, cuestionar al poder judicial, trivializar la corrupción, convertir al adversario en enemigo y al debate en un lodazal. Porque mientras el votante esté enfadado o asustado, seguirá votando.

¿Imaginan una empresa gestionada así? Sin hoja de ruta, sin objetivos comunes, con dos bandos enfrentados bloqueando el consejo de administración. Eso es España, una empresa sin CEO, con marketing tóxico, empleados quemados y jóvenes talentos que se marchan donde sí los escuchan. En ese contexto, los empresarios y empresarias, esos que mantienen la estructura productiva del país, ven pasar la política como un meteorito constante. Reglas que cambian según el humor del gobierno, seguridad jurídica en modo intermitente, fiscalidad como arma ideológica y nula planificación económica real. Se les quiere solo cuando toca subirles los impuestos o culparlos del problema de turno. Mientras tanto, la juventud formada, hipercualificada y de alquiler en el piso de sus padres, mira a izquierda y derecha sin encontrar nada más que ruido. Se le exige compromiso, pero se le da precariedad; se le pide paciencia, pero se le niega futuro.

Cada campaña electoral les promete algo distinto. Nadie se molesta en cumplirlo. Y lo peor es que esto no se va a corregir solo. Porque el sistema da votos. Si agitas suficiente, movilizas. Si asustas lo bastante, mantienes a los tuyos. Así que nadie tiene incentivos para cambiarlo. Solo un empresariado harto y una juventud frustrada podrían romper este ciclo, pero están demasiado ocupados intentando sobrevivir. Tenemos un gobierno cortoplacista, y nos estamos acostumbrando a ello. Y si seguimos así, el problema no será la izquierda ni la derecha, sino una sociedad que acepta la mediocridad como única opción. Un país agotado, sin liderazgo real, sin horizonte común. La democracia no se rompe por un decreto ni por una ley. Se rompe por desgaste, por cinismo, por desafección. Y en ese punto estamos: unos gritan, otros callan, y los que deberían liderar, en política, empresa o sociedad, lo observan todo como sino fuera con ellos.

Estoy agotada, harta de teatrillos, hambrienta de liderazgo real. Y si no lo entendemos, el problema no será la izquierda ni la derecha. El problema será un país que se rinda a la mediocridad, y lo llaman política. Esto va con todos. El futuro no se improvisa.