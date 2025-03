Comenta Compartir

Mi primo, que tiene un bar, desde siempre me ha dicho, y me consta que todo lo dice de muy buena fe: tanto tienes, tanto ... vales, no se puede remediar, si eres de los que no tienen, a galeras a remar».

Imagine pues que, al subir al tren las plazas se asignaran en función de cuánto paga uno de impuestos. Los que más aportan siempre tendrían un asiento asegurado, mientras los que contribuyen menos viajarían de pie o esperarían al siguiente. Ahora, traslade esa lógica a la sanidad: una mujer con una renta elevada recibiría atención preferente, mientras que otra con menor ingreso, aunque tenga una dolencia más grave, esperaría más tiempo. Este modelo, contrario al principio de equidad, es el que se insinúa al defender que el «cupo catalán», que llaman eufemísticamente «financiación singular» sea una forma de devolver a los territorios según lo que aportan. En España, los impuestos no los pagan los territorios, sino las personas y empresas según su renta o beneficios. No existe ningún «impuesto catalán» o «impuesto extremeño», una mujer que gana 30.000 euros al año en Cataluña paga prácticamente lo mismo que otra con idéntica renta en Extremadura, porque los tramos autonómicos del IRPF afectan mínimamente al total. Sin embargo, aunque ambas contribuyan igual al sistema, la calidad de los servicios públicos que reciben puede diferir significativamente. Cierto es que hay excepciones, pues la Constitución santificó en el 78 los cupos vascos y navarros, en base a unos supuestos derechos forales, que en pro del consenso se concedieron para que nadie se quedará fuera del nuevo orden y configuración del Estado. Pero el resultado después de más de cuarenta años ya sabemos cuál ha sido para el conjunto del país, y no deja de ser el precio que se paga para compensar los anhelos nacionalistas. Es aquí donde aparece la verdadera desigualdad, no en cuánto se aporta, sino en lo que se recibe. Una mujer en Extremadura puede tener más dificultades para acceder a especialistas médicos, educación superior o infraestructuras de transporte que otra en Cataluña, a pesar de pagar los mismos impuestos. Este desequilibrio no se debe a que un territorio «aporte más», sino a cómo se distribuyen los recursos, muchas veces favoreciendo a las regiones con mayor población o economía más desarrollada. El sistema tributario está diseñado para ser solidario y progresivo. Quienes tienen más pagan más, y los recursos se redistribuyen para garantizar que todos, independientemente de dónde vivan, tengan acceso a servicios públicos de calidad. La idea de «devolver» a los territorios lo que supuestamente «aportan» rompe este principio de cohesión. Si se prioriza lo que se recauda en cada comunidad, se profundizan las brechas entre regiones y se perpetúan las desigualdades. Aceptar esta lógica sería tan absurdo como asumir que alguien que paga más impuestos merece un mejor hospital, mejor educación, mejor tren o una carretera mejor asfaltada. Lo que necesitamos no es un sistema que recompense el aporte económico de un territorio, sino uno que equilibre las diferencias y asegure la igualdad de oportunidades, sin importar dónde se viva. La solución no pasa por «cupo catalán» ni por privilegios territoriales. Pasa por fortalecer el principio fundamental del sistema: pagar según las posibilidades y recibir según las necesidades. Solo así lograremos una sociedad más justa, donde el acceso a servicios básicos no dependa de donde naces o paces, ni de tu código postal.

