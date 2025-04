La utopía de la Navidad

Comenta Compartir

Yo, señor, no soy malo, aunque no me faltarían motivos para serlo». Así arranca 'La Familia de Pascual Duarte', la novela que Cela ubica en ... Torremejía. ¿A cuento de qué viene esto? Pues, verá, viene a que yo tampoco me considero mala y, a diferencia del personaje protagonista del escritor gallego, pese a que una ha visto ciertas cosas a lo largo de su vida, y a veces ganas y motivos no faltan, me cuesta ser mala persona.

De nuevo se estará preguntando: ¿a santo de qué viene esta confesión? Me explico. Hace un año menos dos días, en estas mismas páginas bajo el título: 'CARTA AL SENTIDO COMÚN', reflejaba mi lista de deseos (o carta a los Reyes Magos, como guste) para el año que ahora muere, y sólo pedía dos cosas: sentido común y hechos. Sentido común para dejar de lado lo superfluo, el rifirrafe partidista estéril, las posturas maximalistas, etcétera, y hechos para que las promesas devinieran compromisos y los compromisos se tradujesen en acción. Nada imposible o utópico, creo yo, incluso en los tiempos polarizados que vivimos. Ya advertía entonces de que la acumulación de procesos electorales en distintos territorios, y también en la UE, iba a complicar el panorama. Pero una, de natural ingenua, aunque no ilusa, hacía la siguiente reflexión: quizá esas mismas citas electorales sean el acicate que necesita nuestra clase política para dejarse de zarandajas y nimiedades, y centrarse en lo que la ciudadanía ansía y necesita. Porque cuando se abren las urnas, todas las partes, la ganadora y también la perdedora, deben profesar altura de miras, y ver qué es aquello que los y las votantes anhelamos, qué valoramos, y qué repudiamos. Por desgracias, no ha sido así. Ni siquiera una tragedia como la de Valencia ha fomentado la unidad de acción, antes al contrario, ha crispado, y generado más reproches que soluciones. Un Gobierno más pendiente de los juzgados que de gobernar; una oposición sentada esperando ver el cadáver de su enemigo pasar, pero sin alternativa; unos partidos de corte populista dispuestos a arrasarlo todo, cual caballo de Atila, con tal de imponer dogmas mezquinos y extemporáneos, y, como guinda, una ministra de Trabajo, cuyo lema es «trabajar menos», que está dilapidando todo el crédito del diálogo social para mantenerse en el foco, en un supuesto liderazgo de pies de barro y cabeza llena de pájaros. Para ser justa, he de reconocer que no todo ha sido así: en Extremadura, esta isla sin mar, aún se mantiene el espíritu de concertación en las grandes líneas de acción socioeconómica. Un consuelo, magro si quiere, pero consuelo al fin. Rayitos de luz como ese y la estrella de los Magos me guían. A ver si este año nuevo abre una nueva época. Por ello, por las gentes de Valencia, a quienes debemos devolver la esperanza, y por todas las personas que creemos que valores como la empatía, la bondad, el bien común y la ética terminarán prevaleciendo, brindo por una feliz Navidad y un 2025 de utopías conseguidas.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión