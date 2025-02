Tus cinco días y mis 500 noches

Te entiendo, créeme. A mí también me gustaría tomarme cinco días para dedicarlos a un profundo ejercicio de introspección y plantearme una por una todas ... mis dudas existenciales. Lo haría, como tú, en un lugar aislado, más que el tuyo incluso, sin nadie a mi alrededor, sin internet, ni teléfono y, si me apuras, en un entorno donde ni siquiera llegasen las ondas de radio y televisión.

Sí, y además me gustaría disponer de 500 noches en las que no me asalten durante el duermevela las pesadillas que me hostigan y me impiden conciliar el sueño más veces de las que desearía.

No, no son los monstruos de debajo de la cama ni del armario. Mis monstruos habitan en carpetas del ordenador y notas en mi agenda. Se llaman facturas pendientes, obligaciones financieras, demora en los cobros, impagados, declaraciones tributarias, cotizaciones sociales y salarios, contratos por cerrar, recibos, alquileres… Cuando creo tener dominado y conjurado alguno de estos fantasmas, resulta que el resto ha crecido y se ha vuelto más y más torvo y amenazante.

Cinco días y quinientas noches no para salir de mi zona de confort, como se aconseja desde el 'coaching', sino para encontrarla.

¿Que por qué no lo hago? ¡Imagínate! Imagina que hoy publico un 'post' anunciando que desaparezco una semana. Aquellas personas que me aprecian, que alguna habrá, menearían la cabeza compasivamente y dirían «Pobre Pilar, estaba sometida a mucha tensión y ha 'petao'». Quienes no me aprecian demasiado dirían con una sonrisa sardónica «se le fue la olla a la pobre».

¿Y qué ocurriría con la pequeña empresa que me ha costado tantos años levantar? Cundiría el desánimo y el lógico temor entre aquellas colaboradoras que trabajan conmigo codo con codo, proveedores y clientes desconfiarían y buscarían otra alternativa, el banco me enviaría alguna carta conminatoria, mi casero quizá iniciara un proceso de desahucio y es seguro que algún avispado funcionario de la Seguridad Social o Hacienda activaría el expediente de recargo del 20%. Eso para empezar.

Por eso, aunque me gustaría hacer lo que tú, como autónoma no puedo, no ya cinco días, sino ni siquiera uno o dos. Fantaseo con ello, con hacer 'chas' y desaparecer, al contrario de la canción de Alex & Christina.

Sueño con que a mi vuelta, por seguir con el hilo musical, pudiese cantar aquello de las 'Nanas para despertar', de Jarcha, «con tus demonios rojos/se fue la fiebre» y que mi eclipse haya generado gran expectación y me pregunten cómo estoy, y yo responda que he encontrado mi camino. ¿Qué camino?, insistirían mis leales. Levantaría entonces un dedo admonitorio y, tras la oportuna pausa dramática, emulando a Machado, y como entona Serrat recitaría ceremoniosa: «son mis huellas el camino y nada más, caminante no hay camino, se hace camino al andar, al andar se hace el camino, y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar…». Giro escénico con su puntito de melodrama, marcha pausada y elegante ante el pasmo de la concurrencia, que irrumpiría en aliviado sollozo porque estoy de vuelta.

Pero nada de eso va a ocurrir, y además tengo que dejar mis ensoñaciones en este punto, porque ya he desvariado bastante y se me acumula la tarea. ¡Quien estuviese, por un día, en tu lugar de privilegio!