Sus señorías y sus pinganillos

Vuelta al cole de sus señorías, y este año recibirán, además de los consabidos iPad e iPhone, un pinganillo de propina. ¿Les hará tanta ilusión ... como me hacía a mí el olor a libro nuevo, la caja de lápices, los cuadernos o el plumier? Seguramente. Porque, pese a todas las críticas, nuestros representantes electos han afrontado con decisión los principales problemas que aquejan a España. No, no son la inflación, infraestructuras, desequilibrio fiscal, inversiones, empleo, encarecimiento de la financiación, desigualdades o acceso a la sanidad o la educación. Eso es peccata minuta; el principal problema era que los parlamentarios no podían intervenir en la lengua cooficial de su región. Pues resuelto: un millón de euros anuales en traductores, sí, pero ¿acaso aún no sabemos que el dinero público no es de nadie (Carmen Calvo dixit)? ¿Recuerdan mis reflexiones anteriores en el artículo: 'El dedo y la Luna'?

Una, que es ingenua por naturaleza, siempre había creído que los idiomas eran para entenderse, de manera que en cualquier foro se hablaría en aquella lengua que manejasen todos, o al menos la mayoría de participantes. Hete aquí que no, que para lo que sirven, como nos descubren los independentistas, es para diferenciarse. Lo de entenderse es secundario. Y si yo sé arameo, pues hablo en arameo, aunque sea la única que lo entienda y el resto (yo incluida) lo que maneje es el español. Multiculturalidad, lo llaman. Pero, a ver, si su señoría A está hablando en euskera y su señoría B lo que está escuchando es la traducción por el pinganillo, ¿se está empapando de la riqueza lingüística y cultural milenaria del pueblo vasco? Me'sace a mí que no, que diríamos en Extremadura. Además, ¿no se supone que se habla para los gobernados? ¿Nos darán también pinganillo o tendremos que seguir las sesiones en penosos subtítulos en vivo? Que ya sabemos cómo funcionan… Por eso propongo, para 'modernear' y 'multiculturear' todavía más que se eliminen los traductores. Que cada cual hable la lengua o dialecto que le parezca. Sería divertido ver una intervención en catalán y la réplica en gallego, sin que ninguno de los dos sepa qué ha dicho el otro (creo que así empezó lo de Babel). Y demos otro paso más: que los parlamentarios extremeños hablen en castúo, extremeñu o como se quiera llamar. ¿Se imaginan? El diputado o diputada extremeña espetando a Sánchez: «Agile pa'lanti con su proyectu, y no me sea falagaó con los cuartis, que s'abrá empelcatau de que el tren ta to enfandungao, y en lah estacioni hay más farrondones que paré, y loh ehtremeñu tamié somoh españoli, o ¿comu é r'esú?». La cara de póker de Sánchez y de los traductores sería para enmarcar. Pero todo tiene sus ventajas: ahora, en las sesiones soporíferas sus señorías no solo podrán jugar con el móvil, también podrán usar el pinganillo para entretenerse viendo la serie favorita en su iPhone, siguiendo un partido, o incluso pingonear. En fin, bromas aparte, que nos tratan de vestir de avance cultural lo que no es más que una cesión a formaciones minoritarias, alejando aún más el debate político de la ciudadanía a la que deben servir. Como diría Gabriel y Galán: «¿Y esos son saberis? ¡Esas son fachendas!».

