Repetidores de curso

Antes, atendiendo a cierta lógica y sentido común, septiembre, en lo que al sistema de educación obligatoria se refiere, era un mes de nervios. Una ... parte del alumnado afrontaba, tras haber sacrificado parte de la diversión estival por los estudios, las pruebas que determinarían si pasaría de curso y si, en caso de hacerlo, iría 'limpio' a la nueva etapa.

Pero no tema, no voy a hacer una disquisición sobre tal o cual modelo, que doctores tiene la iglesia, aunque a veces parezca que el doctorado les ha tocado en la tómbola del 'Maño' omnipresente en nuestras ferias.

A quien quiero de verdad poner exámenes de recuperación es a nuestros políticos. En Extremadura celebramos este fin de semana el día grande de nuestra tierra. Esta jornada, antaño, se utilizaba para intentar fraguar una identidad de región hasta entonces inexistente, más allá de lo que dijesen los mapas.

Poco a poco ha ido evolucionando hacia la reivindicación, y en ese punto nos encontramos. Nuestro día grande nos hace hueco (si bien pequeño) en el panorama informativo nacional, y hay que exprimirlo al máximo. Porque, como diría Sabina, nos sobran los motivos: unas infraestructuras de más pronto que tarde, que nunca llegan; unos acuerdos de financiación singular que nos dejan (otra vez) compuestos y sin novia, ni dinero; y un horizonte industrial que por mucho que acerquemos, parece estar siempre lejos de lo deseado, para el anhelado cambio de modelo productivo.

Y, sobrevolándolo todo, un gobierno regional en minoría y con incertidumbres. Por ello, el primer examen es para los políticos de aquí: si logran la imprescindible unidad para ir todos a una a exigir lo que se nos adeuda, y avanzar en lo que es competencia extremeña, aprobarán la evaluación con nota. Si no, mala cosa, para ellos, pero sobre todo para el interés general.

Además, pensando en global para luego actuar en local, también examinamos a nuestros políticos nacionales. Llegan con multitud de suspensos: modelo de financiación, crisis migratoria, economía real que no termina de arrancar, depreciación del diálogo social, deuda pública, renovación de la cúpula del Banco de España, cuestionar la independencia judicial, etc.

De primeras no parece que nuestra clase política haya aprovechado el verano para apretar los codos en la mesa de estudio o negociación y darnos las ansiadas soluciones, más bien al contrario. Hemos visto posturas más enconadas aún, cuestionamientos de la separación de poderes que deterioran la democracia y a nuestros próceres generando más problemas que soluciones.

¡Pero, ojo!, porque volviendo a la canción de Sabina: «Por las arrugas de mi voz se filtra la desolación, de saber que estos son los últimos versos que te escribo; para decir 'con Dios' a los dos nos sobran los motivos».

Que 'los padres de la patria' no sigan jugando con nuestra paciencia, que la copa ya rebosa y aquello que se derrame no se puede luego recoger.

Esta advertencia, lo es de muchas personas: si suspenden no será para repetir curso, sino para que nos planteemos si no habría que mandarlos de vuelta a la guardería y que otros ocupen su lugar. Ya no es tiempo de tormentas, como decía el poeta Francisco Oliver; es tiempo de calma y sentido común, añado yo.

Y para terminar, desde mi trabajo diario, compromiso y alma: un gran ¡Viva Extremadura!