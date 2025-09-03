El recreo de sus señorías

Se van apagando los rescoldos de los incendios, mientras se avivan los reproches mutuos. «¿Quién puso más?, los dos se echan en cara», cantaba Víctor ... Manuel hace ya casi 30 años. Pero la necesaria reconstrucción tras la tragedia no puede nutrirse de recriminaciones, hacen falta hechos y acciones, y hacen falta 'ya'.

Por eso, propongo a quien nos lidera que hagan tres montones o apartados. Titulen el primero 'lo urgente'. Aquí entrarían las ayudas para volver a poner en pie negocios, viviendas, explotaciones ganaderas, cultivos, infraestructuras dañadas, compensar a la hostelería y el turismo, etcétera. Esta acción debe activarse ya, y además ser eficiente, es decir, que la tramitación no se convierta en otro calvario. Las ayudas hacen falta 'para ya', no para dentro de seis, ocho meses, o un año.

En el segundo montón estaría 'lo importante'. Aquí entrarían tres cuestiones principalmente (aunque es un apartado muy amplio). Una sería decidir, consultando con los expertos y las empresas del sector, cómo se acomete la recuperación de las zonas quemadas. ¿Reforestación o regeneración? ¿Cómo, con qué especies? ¿Qué hacemos para evitar que las primeras lluvias del otoño lleven las cenizas a los arroyos y ríos? ¿Y para evitar la erosión? Para ello habría que estudiar cada zona y decidir, repito, en sintonía con los expertos y empresas forestales, qué es lo adecuado.

La segunda cuestión sería analizar con serenidad qué ha fallado y cómo se puede mejorar la prevención y actuación directa para evitar que se repitan estos hechos. Esto necesita de un debate leal entre nuestros representantes políticos, los técnicos en prevención y extinción y las personas o empresas propietarias de los montes (también entra la Administración Pública propietaria).

Y la tercera, pero no menos importante, es recuperar ese turismo rural (vital para muchos de nuestros pueblos) ahuyentado por mensajes catastrofistas. Una campaña de difusión imaginativa, que vaya en busca del visitante, promociones, visitas de representantes de publicaciones y foros sobre turismo… Para esto es indispensable contar con las empresas y, por suerte, Extremadura cuenta con una asociación como FEEXTUR, cuyos integrantes están más que cualificados para colaborar en la tarea.

Dejamos para el final el montón de 'lo superfluo'. No soy tan ingenua como para pensar que unos hechos como estos no vayan a ser aprovechados en la disputa política, para tratar de arañar algún voto degradando la imagen y reputación del rival. Bien, señorías, háganlo, pero, ya que estamos en plena vuelta al cole, háganlo en el recreo. Ahí desahóguense. Pero, eso sí, en cuanto suene el timbre y toque volver a clase, empéñense en las soluciones y los acuerdos.

De no ser así, de no graduarse la labor en las tres etiquetas propuestas, y centrarse solo en lo superfluo, la ciudadanía se sentirá decepcionada (otra vez) y engañada. Se activará la sensación de que la política no es útil que alimenta los populismos. Luego que no se espanten sus señorías si ven crecer ese tipo de votos, el de las soluciones tan fáciles como ficticias, como crecen las plantas invasoras en el cauce del Guadiana.