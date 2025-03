Mañana se cumple el cuadragésimo tercer aniversario del intento de golpe de Estado del 23-F. La intentona fracasó y tuvo como consecuencias la práctica ... unanimidad de los ciudadanos en la defensa de la democracia y la conciencia de que el Estado de Derecho es algo que debe defenderse día a día.

En el orden judicial-penal las consecuencias fueron largas condenas para sus cabecillas, como correspondía a la gravedad de los hechos. La violencia, amenaza y coerciones ejercidas para acabar con la convivencia democrática (con la famosa frase de: «quieto todo el mundo») fueron suficientes, aunque no hubiese muertos, ni heridos.

De entre los cabecillas, solo el exgeneral Armada fue indultado, debido a sus problemas de salud, tras cumplir siete años de prisión, previo arrepentimiento y acatamiento explícito de la Constitución y los principios democráticos. A Tejero, en cambio, se le denegó tal indulto hasta en cinco ocasiones, por no comprometerse con el ordenamiento constitucional, así que pasó 15 años en prisión, hasta salir en libertad condicional cuando cumplió la mitad de la pena. Nadie se planteó una amnistía, pues ello significaría reconocer que no hubo delito y que las condenas fueron injustas. ¿Indultos?, se estudiaron, puesto que el indulto no borra el delito, sino que se perdona total o parcialmente la pena, pero el delito sigue existiendo, obviamente.

¿Qué ocurrió en Cataluña con las acciones de Tsunami y los CDR? Que se intentó subvertir por la violencia, la amenaza y la coerción el ordenamiento constitucional. Se trató de colapsar por la fuerza infraestructuras críticas como el aeropuerto de El Prat (¿qué hubiese ocurrido si logran evitar la entrada de los controladores aéreos al recinto, como pretendieron?), donde hubo un fallecido que habrá que determinar si fue consecuencia de estos actos, se atacó a policías y guardia civiles (alguno de los cuales fue herido de gravedad) con artes propios de guerrilla urbana, se acumularon armas y explosivos e, incluso, se esbozó un plan para atentar en Barcelona contra la comitiva del jefe del Estado.

Todo ello encaja con las definiciones tanto de golpe de estado como de terrorismo. Quienes estuvieron detrás, si tienen encaje en algún tipo penal y si es una conducta ilícita merecedora de castigo, es algo que se debe determinar en los juzgados, garantes del cumplimiento de la ley en un Estado de Derecho que pretenda llamarse así. Y si en su momento ha lugar a indultos, pues ya se estudiarían, siempre con la premisa del arrepentimiento y el acatamiento de la Constitución.

Lo que no es de recibo es que se pretenda mediante una amnistía tratar de hacer ver que los delitos no existieron, suplantando a la Justicia, incluso poniendo en solfa el papel de los jueces dentro de nuestro ordenamiento democrático. Y no para 'normalizar la convivencia', sino para contentar a unos pocos, a quienes hicieron aquello y anuncian que reincidirán. Porque la convivencia no se normaliza dejando impunes a los presuntos delincuentes, sino aplicando la ley para compeler a los golpistas del Estado, que es precisamente la garantía de esa convivencia.

Si alguien hubiera planteado una amnistía tras el 23-F se le hubiese tildado de loco o de afín a los golpistas, ¿por qué ahora ha de ser distinto?