Puestos a amnistiar, hasta los Presupuestos del Estado pueden esperar

El pasado domingo, Nicolás Redondo Terreros, antaño dirigente destacado del socialismo vasco y español, hoy purgado por el secretario general, escribía en este mismo diario ... que cuando los secesionistas catalanes estaban derrotados «las necesidades de una ambición desordenada les han permitido ser los protagonistas de la política española». Y es que desde el Gobierno se nos vendió que la Ley de Amnistía era el bálsamo que pondría fin al bautizado como 'conflicto catalán', que en realidad era la asonada de los secesionistas, no ya contra el resto de los españoles, sino también contra los propios catalanes que no comulgasen con el independentismo ultramontano y despótico. Pero mira por donde, que ese falso constructo con el que se nos intentaba engatusar se ha venido abajo a la primera brisa: el presidente catalán, en uso de sus atribuciones, anticipa las elecciones y ¡zas! caen los presupuestos estatales nonatos, sin explicación alguna. Porque, ¿qué razón hay para que el Gobierno incumpla la obligación legal de, al menos, presentar un proyecto presupuestario, aunque luego decaiga en el Parlamento? ¿No estábamos en que, una vez conseguida la amnistía, la estabilidad, el progreso y bla, bla, bla, ya estaban asegurados?

Con todo, lo más llamativo viene después. No solo que el mismo Pedro Sánchez que afirmaba tajante no hace mucho que si un Gobierno no puede aprobar sus presupuestos ha de convocar elecciones, sufra ahora un ataque de amnesia, quizás causado por un nuevo cambio de criterio (de esos que a veces le salen como mentiras piadosas). Es que los 'sanchistas' han salido en tromba a decir que, bueno, que tampoco es para tanto, que con presupuestos prorrogados se funciona igual o mejor (si los modifico a mi antojo), y que las inversiones están garantizadas porque son plurianuales. Entonces para qué existe una ley que obliga a elaborarlos anualmente, con previsiones, requisitos y condiciones, que deben ser sometidos a las Cortes Generales, circunstancia, que por cierto, no es un invento hispano, sino habitual en las democracias occidentales, hasta el punto de que, en la mayoría, la no aprobación de estos, conlleva graves consecuencias para la acción del gobierno o incluso la convocatoria de elecciones. Desde Extremadura, una se haya 'ojiplática' ante estas afirmaciones, rebusca en el presupuesto prorrogado y ve que no existe cantidad alguna 'plurianual' para las autovías con Valencia, Granada o el puerto de Huelva, que la asignación a obras hidráulicas es exigua, y no digamos la del ansiado corredor ferroviario Madrid-Badajoz. Del Ruta de la Plata, mejor ni hablamos. Y estos son solo algunos ejemplos.

¿No pasa nada? ¿Y tampoco pasa porque no se articulen nuevos programas de inversión y gasto en un momento de transición de la economía, con retos a futuro que deben cimentarse desde ya? ¡A ver si va a resultar que los tomos del presupuesto para lo único que sirven es para calzar una mesa coja, y poquito más, pero en realidad no tienen incidencia real en el devenir de un país! ¿A quién pretenden engañar con esa milonga?

En realidad, lo que el gobierno hace con esto es darle la razón al citado artículo de Redondo Terreros, que mencionaba a Montesquieu con aquello de que cuando se compra la paz no se consigue más que la cuota aumentada en la ocasión siguiente, y eso es lo que teme Sánchez, la nueva factura que los secesionistas iban a poner sobre la mesa, por lo que ha pedido un aplazamiento.

No sé si todo lo que está ocurriendo, a pesar de tanta mascarilla, nos hará despertar. Quiero ser optimista, pero entonces me asalta aquella frase de Mark Twain: «es más fácil engañar a la gente que convencerlos de que han sido engañados».