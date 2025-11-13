Más propuestas y menos ruido

Comenta Compartir

Recuerdan algún momento en que no estuviésemos en precampaña o campaña? Ironías aparte, estamos otra vez inmersos en la pugna de los partidos extremeños por ... arañar votos de cara al 21 de diciembre. Y aunque oficialmente la campaña aún no haya empezado, eso de la 'precampaña' ni siquiera existe jurídicamente, haré como que las formaciones políticas no están ya intentando convencernos de que su papeleta es la mejor. Desde esa ficción, lanzo una petición-propuesta-ruego: menos ruido y más propuestas. Dejemos a un lado los rifirrafes estériles, que a la mayoría nos importan poco o nada. No hagan campaña para hooligans ni conviertan la discrepancia política en enemistad personal, es rival no enemigo. Tampoco caigan en la subasta de promesas ni en los eslóganes de escaparate. Esto es una contienda política, no el Black Friday. Las ofertas 'increíbles', en su sentido literal, que no se pueden creer, solo conducen al descrédito de la política y a una mayor desafección ciudadana. Si me permiten resumir lo que pedimos las empresas y las personas autónomas, sería esto: una fiscalidad que no asfixie, una burocracia que no convierta cada trámite en un suplicio, apoyo a quienes crean empleo y riqueza, infraestructuras del siglo XXI (o al menos de finales del XX), seguridad jurídica, facilidades a la inversión, medidas para retener talento, impulso a la economía rural, formación para aprovechar la tecnología, y una Administración accesible y con canales de diálogo permanentes. Y si me permiten, hablo también desde la mirada de una mujer que emprende, dirige y trata de conciliar trabajo, familia y vocación. La política, en lugar de allanar el camino, a menudo lo complica. Cada traba administrativa, cada ayuda que se anuncia a 'bombo y platillo' pero nunca llega, cada plazo imposible, es una piedra más para quienes intentamos aportar desde nuestro territorio. No pedimos privilegios, sino condiciones justas: un entorno que no castigue el esfuerzo ni obligue a elegir entre criar o crear, entre cuidar o crecer. Detrás de cada proyecto hay personas reales que madrugan, arriesgan, se forman y luchan. No parece tan difícil. Bastaría con poner todo esto por escrito, con acciones concretas y calendario de ejecución, y buena parte del trabajo político estaría hecho. Luego, claro, habría que cumplirlo. Porque lo que se promete debe convertirse en un contrato real con la ciudadanía. Si en lugar de eso se persiste en buscar solo la adhesión de los ya convencidos, el riesgo es evidente: triunfarán los populismos, expertos en moverse en el fango del ruido y la confrontación. Y después del 21 de diciembre, cuando hablen las urnas, la ciudadanía espera algo básico: que se negocie con espíritu constructivo. Sin muros, sin vetos, sin líneas rojas. La política debe ser el arte del acuerdo, no del bloqueo. La sociedad no soporta más el espectáculo del 'todo o nada'. Ser gobierno no es imponer; ser oposición no es destruir. A diario, organizaciones empresariales y sindicales se sientan en cualquier punto de España para negociar acuerdos ¡y mira que sus intereses y planteamientos son, de entrada, divergentes! Y, aun así, en la inmensa mayoría de los casos, llegan a acuerdos, cediendo todos. Tan difícil no será.

En política debería ser igual. En la empresa, el ruido no genera valor. En la política, tampoco. Las propuestas reales sí.

