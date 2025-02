Poner aranceles al campo

Comenta Compartir

Sabido es que la mejor manera de hacer frente a un abusón es plantarle cara. De otro modo, se irá creciendo en sus bravatas, pero si se pone 'pie en pared', el matón percibirá que no le conviene seguir por ese camino. Viene esto a ... cuenta de los famosos aranceles con los que amenaza Donald Trump. Porque es así, una amenaza, que por suerte se queda en el ámbito comercial y no bélico, a pesar de que las guerras nunca son buenas, ni siquiera las comerciales. No se trata pues, de proponer un nuevo marco en las relaciones comerciales, ni de negociar, sino de lanzar bravuconadas que impacten en sus hooligans. Pero ¿ha pensado en las consecuencias?

Veamos. Se ha hablado hasta la saciedad sobre cómo perjudicaría esta amenaza, de plasmarse, en la economía de la UE, de España y de Extremadura, aunque en nuestro caso, el impacto global en la producción extremeña no sería muy grave, ya que el mercado norteamericano apenas supone el 2,25% del volumen total de exportación. Pero sin olvidar que en determinados sectores concretos (aceite, vino o aceitunas, por ejemplo) sí tendría mayor impacto, que para los afectados tendrá su relevancia. En el caso del conjunto de la economía española aún llama más la atención: la balanza comercial con Estados Unidos es favorable a los norteamericanos en más de 9.300 millones. ¿Les beneficia la guerra comercial? Yendo más lejos, miremos cómo impactaría esta guerra en el país de Trump, porque está claro que un conflicto arancelario con todo el orbe, que es como lo plantea el presidente norteamericano, tendrá réplica por parte de los países afectados, y consecuencias que a la postre no beneficiarán a ninguna de las partes. La ciudadanía de EE UU vería cómo suben los precios de muchos productos y disminuye la oferta, es decir, se alimenta la inflación en un momento en el que aún no la tienen controlada, como reconoce la Reserva Federal. Además, el dólar está más fuerte frente al euro, lo que atenúa el impacto de los aranceles para el exportador, circunstancia que puede favorecernos en el corto plazo, aunque como contrapartida la importación desde Estados Unidos resultará más cara, lo que a largo plazo perjudica. Pero estamos en una economía globalizada, donde mercancías e inversiones no entienden de fronteras. Siempre se puede ahondar en mercados sustitutivos con potencial: China, Japón, Golfo Pérsico, India, Australia, países de Mercosur, etc. Tendríamos así un mercado global con una 'aldea gala' comandada por Trump, que pagaría más por los productos y tendría menos mercado al que vender porque sus productos se encarecerían notablemente. Cierto que a corto plazo habría impactos negativos para los 'castigados' con los aranceles, pero los mercados tienden a reajustarse, como ya hemos visto tantas veces, y el aislacionismo supone pagar un alto precio en el medio y largo plazo. Eso sí, se necesita por parte de la Unión Europea no solo una respuesta medida, sino todo un plan de acción coordinado para primero atenuar los nuevos arbitrios del arbitrario presidente estadounidense, y después hallar soluciones alternativas. Por cierto, para terminar, como empresaria no puedo dejar de compartir con ustedes una curiosidad: ¿no les llama la atención la 'cruzada' del mandatario norteamericano contra el coche eléctrico, teniendo en cuenta que su número dos es el dueño de Tesla? ¿Cuánto tardarán en entrar en colisión dos egos tan marcados, Donald y Elon, dos potenciales 'machos alfa', que se creen tocados por una mano divina para resolver los problemas de la gente, o más bien los suyos propios?

