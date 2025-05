ORID, el nuevo virus

Toses, estornudos, escalofríos y la búsqueda afanosa de las mascarillas olvidadas en algún cajón están marcando esta post-Navidad. Nos encontramos, dicen, en pleno pico ... de contagios por covid, gripe y otros males respiratorios.

En la mayoría de los casos (por desgracia, no en todos) superamos la situación con paracetamol, manta, caldo y unos días fuera de juego. Los virus son tan clásicos de estas fechas como los polvorones, los villancicos y las rebajas, así que deberíamos estar acostumbrados, y no acudir a los servicios de urgencias si no es estrictamente necesario, para evitar saturarlos y que personas que sí necesitan cuidados vean demorada la atención médica.

Pero frente a esta colección de virus, que en la mayoría de casos, y como se dice en medicina, «duran una semana sin antibióticos y siete días con antibióticos», hay otro mucho más peligroso, a mi juicio, que se ha ido expandiendo poco a poco y apenas sale en las noticias, si no es por algún brote especialmente aparatoso.

Este virus es el ORID, acrónimo de fabricación propia que responde a Odio, Rencor, Inquina y Desprecio. Lo vemos a diario: el debate sosegado de ideas se ha sustituido por el insulto, cuando no, la amenaza. Decía Stephen Hawking: «Los virus informáticos muestran la naturaleza humana: la única forma de vida que hemos creado hasta el momento es puramente destructiva».

El ORID no es un virus informático, aunque en las redes sociales encuentra un caldo de cultivo ideal para su expansión y cuyos propagadores campan a sus anchas tras múltiples perfiles falsos, como si de mutaciones genéticas se tratara. Además, nuestras autoridades, lejos de tomar medidas para atajarlo, parecen querer alimentarlo. Si un grupo de energúmenos apalea la figura del presidente del Gobierno, su partido exige al rival (ahora enemigo mortal por efecto ORID) una condena «sin paliativos», a lo que el rival responde que sí, que vale, pero que dónde estaba esa condena cuando eran monigotes o fotos de sus dirigentes o del jefe del Estado los que eran apaleados, ahorcados, guillotinados, quemados o puestos en una diana.

Es más, algunos de nuestros próceres políticos exhiben ante el ciudadano actitudes de puro macarra, ora dando palmaditas en la cara a un rival, ora golpeando con rabia una botella para que alcance al adversario, ora… ¿Recuerdan los famosos escraches? Jarabe democrático si se los hacían al contrincante; acoso intolerable si se lo hacían a los nuestros.

En definitiva, distintas formas de propagar el virus. Lo que se traslada a la sociedad es que contra el que disiente de mis ideas todo está permitido, incluso la violencia más o menos contenida. Y eso es prender una mecha muy peligrosa, es como si los bomberos rociasen el fuego con gasolina.

Con todo, una confía en la mayoría de la clase política, que, espero, se está dando cuenta de que esta espiral hay que frenarla o vamos a una reedición del 'Duelo a garrotazos' que retrató Goya.

Pero hay que pasar del dicho al hecho. Y una buena forma sería una declaración conjunta de todos nuestros líderes, repito, todos, rechazando el exabrupto, el insulto y la violencia, sea soterrada o patente, y advirtiendo a los suyos que quien incurra en estas actitudes será inmediatamente excluido.

Porque la única forma de acabar con este virus es aislándolo. No lo alimentemos más el ORID, evitemos una pandemia.